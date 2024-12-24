Тарасова об отказе Загитовой в гранте: «Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои деньги. Главное, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть»
Татьяна Тарасова считает, что делать ледовые шоу нужно на свои деньги.
Ранее президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке Алине Загитовой в гранте в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса».
«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила – я все делала за свои деньги – деньги, заработанные компанией.
Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное, еще, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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