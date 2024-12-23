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Плющенко о возможных планах Трусовой продолжить карьеру: «Как только определится, она сама их озвучит. Никого не тороплю, никому не навязываю решение»

Евгений Плющенко заявил, что Александра Трусова сама озвучит планы насчет спорта.

Об этом тренер высказался, отвечая на вопрос о возможных планах 20-летней фигуристки продолжить карьеру. Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова (после свадьбы взявшая фамилию Игнатова) в текущем сезоне участвовала в контрольных прокатах, но затем не соревновалась.

«Как только определится, она сама их озвучит. Никого не тороплю, никому не навязываю решение. Игнатова – уже взрослая спортсменка, которая все и всем доказала», – сказал Плющенко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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