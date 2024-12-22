Вайцеховская о показательном Муравьевой: «Хищная игривость образа словно дает Соне ту уверенность в себе, которой зачастую не хватает на соревновательном льду»

Елена Вайцеховская похвалила Софью Муравьеву за смену образа в программе.

Показательные выступления в рамках чемпионата России проходили 22 декабря в Омске.

«К показательным выступлениям у меня всегда было сложное отношение. Понятно, что все выложились на соревнованиях, устали, но должны отработать заключительный выход – какие могут здесь вообще быть претензии к качеству постановок?

Но каждый раз из головы не идут очень давние уже слова Тамары Москвиной о том, что показательные – это прежде всего возможность показать что-то такое, чего не покажешь в соревновательных программах. Какие-то необычные поддержки, вращения, образы, костюмы, чтобы удивить, обратить на себя внимание, заставить ахнуть…

Ловлю себя на том, что подспудно каждый раз жду именно этого. Но когда люди, которые умеют на льду абсолютно все, берут первую попавшуюся лирическую музыку и катают под нее «красивое ни о чем», как-то с грустью понимаешь, что это реально ни о чем. Нет концовки…🤪» – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

«Кто, кстати, порадовал сменой имиджа – так это Софья Муравьева . Мне кажется, это вообще могло бы стать правильным ходом – отказаться в программах от обобщенного стиля всевозможных спящих красавиц-лебедей-русалочек-снегурочек и прочих персонажей с несчастными глазами и надрывом внутри. Тем более что во всех шоу Евгения Плющенко эти роли плотно и надолго заняты Сашей Игнатовой.

А вот хищная игривость образа словно дает Соне ту уверенность в себе, которой зачастую не хватает на соревновательном льду», – отметила Вайцеховская.