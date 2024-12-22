  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о показательном Муравьевой: «Хищная игривость образа словно дает Соне ту уверенность в себе, которой зачастую не хватает на соревновательном льду»
21

Вайцеховская о показательном Муравьевой: «Хищная игривость образа словно дает Соне ту уверенность в себе, которой зачастую не хватает на соревновательном льду»

Елена Вайцеховская похвалила Софью Муравьеву за смену образа в программе.

Показательные выступления в рамках чемпионата России проходили 22 декабря в Омске.

«К показательным выступлениям у меня всегда было сложное отношение. Понятно, что все выложились на соревнованиях, устали, но должны отработать заключительный выход – какие могут здесь вообще быть претензии к качеству постановок?

Но каждый раз из головы не идут очень давние уже слова Тамары Москвиной о том, что показательные – это прежде всего возможность показать что-то такое, чего не покажешь в соревновательных программах. Какие-то необычные поддержки, вращения, образы, костюмы, чтобы удивить, обратить на себя внимание, заставить ахнуть…

Ловлю себя на том, что подспудно каждый раз жду именно этого. Но когда люди, которые умеют на льду абсолютно все, берут первую попавшуюся лирическую музыку и катают под нее «красивое ни о чем», как-то с грустью понимаешь, что это реально ни о чем. Нет концовки…🤪» – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

«Кто, кстати, порадовал сменой имиджа – так это Софья Муравьева. Мне кажется, это вообще могло бы стать правильным ходом – отказаться в программах от обобщенного стиля всевозможных спящих красавиц-лебедей-русалочек-снегурочек и прочих персонажей с несчастными глазами и надрывом внутри. Тем более что во всех шоу Евгения Плющенко эти роли плотно и надолго заняты Сашей Игнатовой.

А вот хищная игривость образа словно дает Соне ту уверенность в себе, которой зачастую не хватает на соревновательном льду», – отметила Вайцеховская.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕвгений Плющенко
женское катание
logoчемпионат России
logoТамара Москвина
Елена Вайцеховская
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Японии. Сакамото одержала победу, Шимада – 2-я, Хигучи – 3-я
2455 минут назад
Сотникова о допуске: «Наши фигуристы уже настолько злые и голодные до выступлений на международной арене, а после этой новости стали еще злее»
2сегодня, 11:27
Алексей Железняков: «Мужское катание поднялось. Если сравнивать с международными турнирами, мы начали подбираться к конкурентам»
2сегодня, 10:46
Татьяна Тарасова: «Петросян может соревноваться за золото Европы и мира»
24сегодня, 10:40
Наталья Бестемьянова: «Мы можем рассчитывать на высокое место на Олимпиаде. В каких-то видах можно быть уверенным, что мы выиграем, а в каких-то надо бороться за призы»
14сегодня, 10:20
Плющенко о четвертом месте Муравьевой на чемпионате России: «А знаешь, все еще будет...»
51сегодня, 10:14Видео
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступили с показательными номерами
789сегодня, 09:50
Меган Дюамель о допуске российских фигуристов: «Я ознакомилась со всеми критериями ISU и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение»
91сегодня, 09:47
Александр Жулин: «Очень рад, что Степанова и Букин были справедливо оценены на чемпионате России. Видно, что у них серьезный уровень»
32сегодня, 09:39
Железняков о допуске фигуристов к отбору на Олимпиаду: «Несправедливые условия. Выглядит как плевок и унижение, будто косточку кинули собаке»
26сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
2вчера, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
12вчера, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
вчера, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
320 декабря, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
120 декабря, 13:18
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
120 декабря, 13:11
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
20 декабря, 13:05
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
320 декабря, 12:43
Рекомендуем