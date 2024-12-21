Евгений Плющенко: «Никаких протестов на результаты соревнований женщин мы не подавали. Кто-то хочет поссорить меня с коллегами и руководством федерации»

Плющенко заявил, что не подавал протестов на результаты женского турнира на ЧР.

Ученица двукратного олимпийского чемпиона Софья Муравьева заняла на чемпионате России 4-е место. До бронзы, которую завоевала Алина Горбачева, Муравьевой не хватило 0,02 балла.

Как сообщает «Р-Спорт», после окончания соревнований появились слухи о том, что команда Евгения Плющенко подала протест на результат.

«Никаких протестов на результаты соревнований у женщин мы не подавали. Не понимаю, кому и зачем понадобилось распространять подобную информацию. Видимо, кто-то очень хочет поссорить меня с коллегами и руководством Федерации фигурного катания на коньках России», – сказал Плющенко.

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