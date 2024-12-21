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Семененко о произвольной: «По ощущениям это был мой прокат жизни. Во время программы переполняли радостные эмоции»

Семененко назвал «прокатом жизни» произвольную программу на чемпионате России.

Фигурист получил за прокат 190,72 балла. По итогам двух программ он набрал 281,65.

«Не знаю, как по баллам, но по моим ощущениям это был мой прокат жизни, можно сказать. После короткой программы не было чувства удовлетворения, а во время произвольной переполняли радостные эмоции.

Аплодисменты публики, последняя секунда моего проката... Я очень доволен, как сегодня прошли мои последние 4 минуты. Дальше хотелось бы работать так же, как я работал сегодня», – сказал Евгений Семененко в эфире Первого канала. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoчемпионат России
logoЕвгений Семененко
мужское катание
logoсборная России
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