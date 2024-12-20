Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
Софья Чаплыгина рассказала, что удивилась оценкам за короткую программу.
Для Чаплыгиной это дебютный чемпионат России. Она получила за прокат короткой программы 62,69 балла.
– Удивилась оценкам, были ошибки. Минус с каскада дал о себе знать, в остальном нормально.
– Как оценишь старт?
– Очень волнительно, эмоции смешанные. Впервые отобралась, очень долго к этому шла. Само участие — хороший бонус и ответственность. Я бы поставила себе четыре с минусом из пяти за короткую программу. На этапах каталась увереннее и лучше, здесь могла бы лучше, – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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