Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»

Софья Чаплыгина рассказала, что удивилась оценкам за короткую программу.

Для Чаплыгиной это дебютный чемпионат России. Она получила за прокат короткой программы 62,69 балла.

– Удивилась оценкам, были ошибки. Минус с каскада дал о себе знать, в остальном нормально.

– Как оценишь старт?

– Очень волнительно, эмоции смешанные. Впервые отобралась, очень долго к этому шла. Само участие — хороший бонус и ответственность. Я бы поставила себе четыре с минусом из пяти за короткую программу. На этапах каталась увереннее и лучше, здесь могла бы лучше, – сказала фигуристка.