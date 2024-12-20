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Туктамышева о своей первой медали чемпионата России: «Не уверена, что сейчас есть смысл допускать 12-летних девушек»

Елизавета Туктамышева вспомнила свою первую медаль чемпионата России в 12 лет.

«Первую медаль чемпионата России я завоевала в сезоне-2008/09, когда мне было 12 лет – заняла второе место. В том, что мы соревновались со взрослыми в таком возрасте, есть и положительные, и отрицательные моменты. Мы с Аделиной Сотниковой, которая тогда победила, были не хуже, чем остальные спортсменки. Мы справедливо отобрались на чемпионат России.

Я сейчас не могу сказать, плохо это или хорошо – допускать таких юных спортсменок. Ведь в моем случае это сыграло на меня. Мы раньше начали соревноваться со взрослыми, раньше вышли на высокий уровень. Возможно, мы показали новому поколению, что нужно раньше изучать более сложные элементы.

С другой стороны, ребенка не хочется с самого раненого возраста заставлять учить суперсложные элементы, чтобы не было серьезных травм.

Хочется, чтобы ребенок получал удовольствие от того, что он делает. К тому же сейчас поднялся возрастной ценз. Так что я не уверена, что был бы большой смысл допускать 12-летних девушек до чемпионата России. 5 лет ждать, чтобы выйти во взрослые… Наверное, сейчас это не так целесообразно», – написала Туктамышева в своем блоге на Спортс’’.

«Я заходила в четверной как в бездну». Самые яркие чемпионаты России Лизы Туктамышевой

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: блог Лизы Туктамышевой на Спортс’‘
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женское катание
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