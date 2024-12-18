Хореограф Навиславская о короткой программе Семененко: «Женя катает про борьбу за трон, про предназначение, что он – мессия, практически Иисус»
Двукратный чемпион России в короткой выступает под саундтрек из фильма «Дюна».
«Женя катает про борьбу за трон, про предназначение, что он – мессия, практически Иисус, это решило для нас многие вопросы.
Женя очень творческий, он многое нашел сам, пересмотрел фильм и принес идеи. Когда фигурист что-то приносит сам, это гораздо органичнее ложится на его тело, чем то, что поставлю я.
У меня своя пластика и видение движения. Я могу немного поменять его движение, сделав его чуть более любопытным, для меня это гораздо правильнее, чем навязывать что-то сверху.
Потребовалось ли «доставать» из Жени мессию? Нет, с этим у него все в порядке, хотя он достаточно скромный человек. В моменте, когда есть вызов на бой, когда идет битва, он понимает, что он катает.
Я пятый год работаю с командой и с Женей, и он все принципы уже знает, понимает, как работают законы выразительности», – сказала Елизавета Навиславская.
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