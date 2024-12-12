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Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»

Дмитрий Чернышенко высказался о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к квалификации на Игры-2026 в Милане. 

«Мы бы все хотели этого, конечно», – сказал вице-премьер РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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