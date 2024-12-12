Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»

Дмитрий Чернышенко высказался о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к квалификации на Игры-2026 в Милане.

«Мы бы все хотели этого, конечно», – сказал вице-премьер РФ.