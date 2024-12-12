Елена Радионова: «Стоит ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом? Думаю, если будет такая возможность, каждый захочет поехать»

Радионова считает, что фигуристы согласятся выступать в нейтральном статусе.

«Думаю, наши фигуристы всегда готовы к допуску. Как мы видим, они все находятся в хорошей форме. Фигурное катание в России сейчас набирает обороты. Конечно, хочется верить, что фигуристов допустят до Олимпийских игр, но пока рано говорить об этом.

Стоит ли ехать под нейтральным флагом? Я думаю, что если будет такая возможность, то каждый захочет поехать», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.