Деанна Стеллато-Дудек получила канадское гражданство

Фигуристка Деанна Стеллато-Дудек получила гражданство Канады.

Сегодня она приняла официальную присягу в Монреале.

Стеллато-Дудек родилась в США.

В 2019 году встала в пару с канадским фигуристом Максимом Дешамом. В 2024 году они победили на чемпионате мира в Монреале.

После получения гражданства Стеллато-Дудек сможет выступить на Олимпиаде в Милане.