Деанна Стеллато-Дудек получила канадское гражданство
Фигуристка Деанна Стеллато-Дудек получила гражданство Канады.
Сегодня она приняла официальную присягу в Монреале.
Стеллато-Дудек родилась в США.
В 2019 году встала в пару с канадским фигуристом Максимом Дешамом. В 2024 году они победили на чемпионате мира в Монреале.
После получения гражданства Стеллато-Дудек сможет выступить на Олимпиаде в Милане.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: AnythingGOE
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