Стеллато-Дудек и Дешам снялись с финала Гран-при. Их заменят Гиларди и Амброзини

Чемпионы мира Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам снялись с финала Гран-при.

Об этом сообщает сайт ISU . Канадцев заменят итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини. Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле.