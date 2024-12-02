Стеллато-Дудек и Дешам снялись с финала Гран-при. Их заменят Гиларди и Амброзини
Чемпионы мира Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам снялись с финала Гран-при.
Об этом сообщает сайт ISU.
Канадцев заменят итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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