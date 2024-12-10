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Загитова о мастер-классах: «Классно, что люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, интересуются фигурным катанием. Это всегда очень приятно»

Алина Загитова рассказала, что ей нравится проводить мастер-классы с любителями.

8 декабря Загитова провела два мастер-класса по фигурному катанию на ГУМ-катке.

«Открытие ГУМ-катка ассоциируется с новогодним настроением, классной атмосферой, позитивными эмоциями. Каждый раз данное событие по-особенному вдохновляет. Не первый год провожу здесь мастер-классы. Классно, что люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, интересуются фигурным катанием. Это всегда очень приятно.

Здесь главное – смотреть на уровень подготовки спортсмена-любителя. В первую очередь важна безопасность, чтобы никто во время мастер-классов не травмировался и все ушли только с хорошим настроением», – сказала Загитова. 

Она также сообщила, что узнает некоторых людей, которые постоянно посещают ее мастер-классы.

«Да, конечно, узнаю. Люди порой по несколько раз приходят на многие мои занятия. И от этого очень радостно и приятно», – отметила олимпийская чемпионка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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женское катание
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