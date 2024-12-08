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Илья Малинин исполнил четверной аксель и сальто в финале Гран-при

Американский фигурист Илья Малинин выиграл финал Гран-при в Гренобле.

Малинин заявил семь квадов на произвольную программу. Он прыгнул четверные флип и аксель, упал с лутца, затем исполнил риттбергер, лутц (в каскаде с тройным сальховом), тулуп (в каскаде с тройным тулупом) и сальхов (секвенция с тройным акселем). Также он сделал сальто назад во время проката.

Судьи поставили 20-летнему американцу недокруты на каждом из квадов.

Малинин получил 186,69 балла за программу и 292,12 в сумме, одержав итоговую победу. При этом в произвольной он уступил японцу Юме Кагияме (188,29).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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