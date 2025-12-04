🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Остановите маму Иру! Скандал в академии Плющенко – страдает Лена Костылева

Ирина Костылева – мама Лены Костылевой, чемпионки России среди юниоров.

Мама Ира, как она сама себя называет.

Та самая мама, которая публично ругается с Плющенко и Рудковской, а недавно познакомилась с органами опеки.

История вышла за пределы фигурного катания и дошла до шоу уровня «Пусть говорят».

С чего все началось и как это остановить?

Максимально нетоксичный выпуск на токсичную тему.

Таймкоды:

0:00 почему мы решили записать этот выпуск?

3:01 Костылева постоянно меняет тренеров. Что не устраивает маму Иру?

9:00 восстанавливаем хронологию конфликта: из-за чего поссорились Костылева и Плющенко?

14:43 методы воспитания Костылевой типичны для большого спорта?

19:04 почему Плющенко знал о семейных проблемах Костылевых, но молчал так долго?

27:01 а когда мы услышим федерацию? У нас к ней тоже есть вопросы

33:54 фанаты готовы защищать маму Иру только потому, что она противостоит Плющенко?

38:08 насколько справедливы претензии Костылевой к академии? Полина оценила

45:43 мат, вмешательство в тренировки и неблагодарность – в чем упрекает маму Иру Плющенко?

52:36 Ваня считает, что Лена катается только из-за нереализованных амбиций мамы

59:21 если не Плющенко, то кто? Похоже, вариантов тренеров для Костылевой не осталось