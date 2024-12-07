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Базылюк и Андреева сделали по три квада в произвольной на Кубке Первого канала, Костылева зашла на пять ультра-си, но справилась с двумя

Базылюк и Андреева сделала по три квада в произвольной на Кубке Первого канала.

Сегодня юниорки выступили с произвольными программами на турнире в Москве. 

Елена Костылева начала прокат с тройного акселя, на котором допустила степ-аут, сделала «бабочку» на тулупе и упала с четверного тулупа. Далее сделала тройной риттбергер, секвенцию четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, каскад четверной сальхов – двойной тулуп. На заключительном тройном лутце упала. 

Елизавета Андреева прыгнула четверной тулуп, каскад четверной тулуп – двойной тулуп, четверной сальхов. Далее – тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип. 

Алена Принева начала прокат с четверного тулупа, но потом упала на четверном лутце. Все остальные элементы были исполнены чисто: тройной сальхов, каскады тройной риттбергер – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, сольный тройной флип. 

Алиса Двоеглазова допустила «бабочку» на лутце, упала с четверного лутца и исполнила четверной тулуп. Далее были сделаны тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной лутц – тройной тулуп – двойной аксель, каскад тройной флип – двойной тулуп. 

Лидия Плескачева сделала каскад тройной аксель – двойной тулуп, тройной риттбергер. На сольном тройном акселе коснулась льда рукой. Далее был исполнен тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной флип. 

Маргарита Базылюк исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный четверной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер. Во второй половине программы – секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и сольный тройной лутц. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлиса Двоеглазова
Елена Костылева
Алена Принева
Лидия Плескачева
Елизавета Андреева
Маргарита Базылюк
женское катание
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
результаты
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