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ФФККР показала медали чемпионата России-2025

Федерация фигурного катания России показала медали чемпионата страны.

Награды будут изготовлены из латуни, покрыты никелем и медью.

«Дизайн обусловлен космической тематикой проведения Чемпионата и слоганом «Омск – ты просто космос!»

Медаль имеет один центральный вращающийся элемент и статическое кольцо, имитирующее кольца планет🪐

На наградах разместятся логотипы Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию и Федерации фигурного катания на коньках России», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Чемпионат России пройдет с 19 по 22 декабря. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
ФФККР
logoчемпионат России
logoсборная России
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