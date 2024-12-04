ФФККР показала медали чемпионата России-2025
Федерация фигурного катания России показала медали чемпионата страны.
Награды будут изготовлены из латуни, покрыты никелем и медью.
«Дизайн обусловлен космической тематикой проведения Чемпионата и слоганом «Омск – ты просто космос!»
Медаль имеет один центральный вращающийся элемент и статическое кольцо, имитирующее кольца планет🪐
На наградах разместятся логотипы Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию и Федерации фигурного катания на коньках России», – говорится в сообщении пресс-службы.
Чемпионат России пройдет с 19 по 22 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
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