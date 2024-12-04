ФФККР показала медали чемпионата России-2025

Федерация фигурного катания России показала медали чемпионата страны.

Награды будут изготовлены из латуни, покрыты никелем и медью.

«Дизайн обусловлен космической тематикой проведения Чемпионата и слоганом «Омск – ты просто космос!»

Медаль имеет один центральный вращающийся элемент и статическое кольцо, имитирующее кольца планет🪐

На наградах разместятся логотипы Ростелеком — Чемпионата России по фигурному катанию и Федерации фигурного катания на коньках России», – говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат России пройдет с 19 по 22 декабря.