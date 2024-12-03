Плющенко о шоу в Казахстане: «Спасибо за фантастический прием. Такое ощущение было, что вчера выиграл Олимпийские игры»
30 ноября и 1 декабря в Казахстане прошли ледовые шоу с участием Евгения Плющенко и других известных фигуристов.
«Алматы, спасибо за фантастический прием, такое ощущение было, что вчера выиграл Олимпийские игры, так вы меня принимали!
К сожалению, наши казахстанские гастроли ледового шоу «Сказки Плющенко» завершились. Хочется особо отметить, как тепло встречали нас в двух городах 24 000 казахстанских зрителей.
Последний раз мы были в Астане 7 лет назад, и как приятно было вернуться сюда вновь! Астана преобразилась, увидел очень много новых зданий, город очень чистый!
В Алматы мы были впервые, но я знаю этот город по визитной карточке – самому высокогорному катку «Медео»! Хочу сказать спасибо нашим партнерам и организаторам. После двух аншлагов можно с уверенностью утверждать – Казахстан, до встречи в следующем году!» – написал двукратный олимпийский чемпион.
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