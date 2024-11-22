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«Это безобразие чистой воды». Тарасова о том, что Лопарева и Бриссо убрали слово «русские» из ритм-танца

Тарасова раскритиковала французов, убравших слово «русские» из своей программы.

Ранее французские фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо убрали фразу «oh, those russians» («ох, эти русские») из своего ритм-танца, поставленного под песню Boney M. – Rasputin. Их прокат на Кубке Варшавы в Польше завершился словами «oh, those dancers» («ох, эти танцоры»).

В предыдущих ритм-танцах Лопарева и Бриссо выступали с оригиналом текста песни.

«Все продолжается, что ли? Все слова надо выкидывать. Казалось, что хотя бы по этому поводу успокоились. Не хочу думать и разбираться, почему в середине сезона есть неполадки со словами, почему это не было сделано в августе. Это безобразие чистой воды», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Евгения Лопарева
Кубок Варшавы
танцы на льду
Жоффре Бриссо
logoсборная Франции
logoТатьяна Тарасова
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