Тарасова о совместном фото Плющенко и Ягудина: «Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются»

Татьяна Тарасова обрадовалась общению Евгения Плющенко с Алексеем Ягудиным.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Ягудин и Плющенко ранее опубликовали совместное фото , на котором улыбаются друг другу.

«Каждый из них делает свое дело на самом высоком уровне. Женя тренирует, у него здорово получается. Если бы Алексей тренировал, то у него тоже были бы успехи. Я всегда говорю, что он может все.

Это люди, знающие свою профессию, всегда готовые учиться. Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Фото дня (или века?) в фигурке: Плющенко и Ягудин вместе на трибуне. И улыбаются друг другу