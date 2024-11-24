Тарасова о совместном фото Плющенко и Ягудина: «Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются»
Татьяна Тарасова обрадовалась общению Евгения Плющенко с Алексеем Ягудиным.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Ягудин и Плющенко ранее опубликовали совместное фото, на котором улыбаются друг другу.
«Каждый из них делает свое дело на самом высоком уровне. Женя тренирует, у него здорово получается. Если бы Алексей тренировал, то у него тоже были бы успехи. Я всегда говорю, что он может все.
Это люди, знающие свою профессию, всегда готовые учиться. Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Фото дня (или века?) в фигурке: Плющенко и Ягудин вместе на трибуне. И улыбаются друг другу
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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