Плющенко и Ягудин опубликовали в соцсетях фото, на которых они сидят вместе на трибунах

Евгений Плющенко и Алексей Ягудин выложили совместные фото.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию опубликовали на своих страницах в инстаграме фото, на которых они сидят вместе на трибунах.

В Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» проходит пятый этап Гран-при России.