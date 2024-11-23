Плющенко и Ягудин опубликовали в соцсетях фото, на которых они сидят вместе на трибунах
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин выложили совместные фото.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию опубликовали на своих страницах в инстаграме фото, на которых они сидят вместе на трибунах.
В Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» проходит пятый этап Гран-при России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгения Плющенко
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