Фото дня (или века?) в фигурке: Плющенко и Ягудин вместе на трибуне. И улыбаются друг другу

На Гран-при России в Санкт-Петербурге день коротких программ, но самый яркий момент (вне льда точно) – вот эти два фото.

Евгений Плющенко и Алексей Ягудин сфотографировались вместе на трибуне, улыбаясь друг другу.

Что?!

У Плющенко и Ягудина – очень длинная история противостояния, которое перерастало во вражду.

Когда-то оба тренировались у Алексея Мишина – конкурировали уже там, затем Ягудин перешел к Тарасовой – и это бы новый виток. Но пик случился на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити: Плющенко неожиданно упал с четверного и уступил золото Ягудину. Евгений до сих пор верит, что ему помешал маг Рудольф Загайнов, который значился психологом у Алексея и стоял у бортика во время программы.

Ягудин ушел из спорта в 2003-м, Плющенко намного позже (даже добрался до Олимпиады-2014 в Сочи), но эмоции как будто и не собирались затихать.

Оба регулярно сталкивались в интервью и в соцсетях – чаще заочно. Считали победы друг друга, а два года назад сцепились из-за шоу турнира – Ягудин решил выступать, а Плющенко отреагировал крайне негативно.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

– Все упирается в бюджет. Мне зачем это нужно? У меня свои шоу, я давным‑давно обеспеченный человек.

– Можно же возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным.

– Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует.

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А потом добавил (и не раз), что согласен выступить, только если ему дадут 10 миллионов.

И объяснял: «Я всегда Леху уважал как спортсмена. Как человека – нет. На это есть причины».

И вот они – сидят рядом и улыбаются, запостили эти фото в соцсетях. Да еще и на знаковой для обоих арене – именно в СК «Юбилейный» они больше 20 лет назад тренировались вместе у Мишина.

Так, кому теперь нести 10 млн?

Фото: instagram.com/plushenkoofficial