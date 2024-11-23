Глеб Лутфуллин: «Иммунитет немного устал, вяленький, но рад, что собрался. Тренеры сказали: «Молодец, мужик»
Глеб Лутфуллин рассказал, что приболел перед Гран-при в Санкт-Петербурге.
Сегодня Лутфуллин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при России «Невский лед».
«После этапа в Казани работали над всем: над прыжками, скольжением, вращениями.
Я не расстроен, иммунитет немного устал, вяленький, но рад, что собрался. Чуть‑чуть приболел.
Тренеры сказали: «Молодец, мужик». Будем настраиваться на завтра, чтобы так же чисто кататься», — сказал Лутфуллин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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