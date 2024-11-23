Дикиджи об оценках: «Не пытался перебить результат, главное было откататься чисто. Баллы важны – чем больше, тем лучше»

Фигурист Дикиджи рассказал, над чем работал перед Гран-при в Санкт-Петербурге.

Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы (102,22 балла).

«Первое ощущение – расслабление, можно выдохнуть на этот день, завтра опять придется напрягаться. Над всем работали – и над хореографией, пластикой, и над прыжками, вращениями, увеличили количество прокатов.

Я не пытался перебить результат, главное было откататься чисто. Меня, в принципе, все устраивает. Баллы важны, понятное дело. Чем больше, тем лучше.

Раньше напрягало немножко (о поддержке публики), я очень сильно сконцентрирован был в себе. А сейчас приятно на душе. Спасибо моим болельщикам», – сказал Дикиджи.