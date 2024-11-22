София Дзепка: «Я хотела бы приступить к работе над элементами ультра‑си. Из‑за травмы я их не тренировала»
Дзепка заняла второе место на юниорском этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (211,26 балла). Победила Алена Принева (219,02), третьей стала Любовь Рубцова (204,24).
– Очень рада результату соревнований. Такое чудесное совпадение: я второй раз участвую в соревнованиях в этом прекрасном городе и второй раз занимаю второе место.
– Здесь ты откатала гораздо лучше и чище, чем на прошлом этапе. Что на это повлияло?
– Я думаю, повлияла работа и тренировки.
– У тебя сложно начинался сезон, были проблемы со здоровьем. Можно сказать, что все позади?
– Да. Я хотела бы приступить к работе над элементами ультра‑си. Из‑за травмы я их не тренировала. Надеюсь, вернувшись в Москву, смогу к этому приступить. Я буду стараться. Пока сложно сказать, какой прыжок идет лучше. В том сезоне я собирала четверной тулуп и четверной сальхов.
– Насколько сложно было закрывать соревнования девушек?
– Подготовка к старту прошла достаточно гладко для меня, я сконцентрировалась. Не было большого стресса. Всегда получаю удовольствие на соревнованиях.
– Какие следующие соревнования?
– У меня будет турнир в Москве в начале декабря, – сказала Дзепка.
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