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София Дзепка: «Я хотела бы приступить к работе над элементами ультра‑си. Из‑за травмы я их не тренировала»

Фигуристка София Дзепка намерена работать над элементами ультра-си.

Дзепка заняла второе место на юниорском этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (211,26 балла). Победила Алена Принева (219,02), третьей стала Любовь Рубцова (204,24).

– Очень рада результату соревнований. Такое чудесное совпадение: я второй раз участвую в соревнованиях в этом прекрасном городе и второй раз занимаю второе место.

– Здесь ты откатала гораздо лучше и чище, чем на прошлом этапе. Что на это повлияло?

– Я думаю, повлияла работа и тренировки.

– У тебя сложно начинался сезон, были проблемы со здоровьем. Можно сказать, что все позади?

– Да. Я хотела бы приступить к работе над элементами ультра‑си. Из‑за травмы я их не тренировала. Надеюсь, вернувшись в Москву, смогу к этому приступить. Я буду стараться. Пока сложно сказать, какой прыжок идет лучше. В том сезоне я собирала четверной тулуп и четверной сальхов.

– Насколько сложно было закрывать соревнования девушек?

– Подготовка к старту прошла достаточно гладко для меня, я сконцентрировалась. Не было большого стресса. Всегда получаю удовольствие на соревнованиях.

– Какие следующие соревнования?

– У меня будет турнир в Москве в начале декабря, – сказала Дзепка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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женское катание
София Дзепка
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