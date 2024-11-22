Алена Принева: «Я в этом сезоне волнуюсь гораздо меньше, чем в прошлом. Нужно настраивать себя на то, что ты едешь кайфовать, в другой город, надо показать себя с лучшей стороны»
Сегодня Принева заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге (219,02 балла). Второй стала София Дзепка (211,26), третьей – Любовь Рубцова (204,24), четвертой – Маргарита Базылюк (203,08).
– Очень рада прокатам, они были гораздо лучше, чем в Красноярске, собрала четверной тулуп в произвольной программе, короткая без падений. Не думала, что упала, нужно было идти дальше по программе, чтобы набрать оценки с запасом.
– Что тренеры сказали?
– Чуть‑чуть лучше, чем в прошлый раз. Но нужно стабилизировать лутц, накатывать программу лучше.
– Что нужно сделать, чтобы меньше волноваться?
– Я в этом сезоне волнуюсь гораздо меньше, чем в прошлом. Нужно настраивать себя на то, что ты едешь кайфовать, едешь в другой город, надо показать себя с лучшей стороны. Ехала сюда с осознанием, что здесь ни разу не выступала.
– Ты отобралась на командный турнир, какие ожидания?
– Я хочу откатать лучше, чем в прошлом сезоне, потому что в прошлый раз все было не так. Думаю, должно получиться, я себя настрою, что все получится.
– У вас будет еще одна открытая тренировка. Ждешь?
– Я не знаю, буду ли там выступать. Если буду, то буду безумно рада принять участие в открытой тренировке, – ответила Принева.
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