Алена Принева: «Я в этом сезоне волнуюсь гораздо меньше, чем в прошлом. Нужно настраивать себя на то, что ты едешь кайфовать, в другой город, надо показать себя с лучшей стороны»

Алена Принева прокомментировала свою победу на юниорском этапе Гран-при России.

Сегодня Принева заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге (219,02 балла). Второй стала София Дзепка (211,26), третьей – Любовь Рубцова (204,24), четвертой – Маргарита Базылюк (203,08).

– Очень рада прокатам, они были гораздо лучше, чем в Красноярске, собрала четверной тулуп в произвольной программе, короткая без падений. Не думала, что упала, нужно было идти дальше по программе, чтобы набрать оценки с запасом.

– Что тренеры сказали?

– Чуть‑чуть лучше, чем в прошлый раз. Но нужно стабилизировать лутц, накатывать программу лучше.

– Что нужно сделать, чтобы меньше волноваться?

– Я в этом сезоне волнуюсь гораздо меньше, чем в прошлом. Нужно настраивать себя на то, что ты едешь кайфовать, едешь в другой город, надо показать себя с лучшей стороны. Ехала сюда с осознанием, что здесь ни разу не выступала.

– Ты отобралась на командный турнир, какие ожидания?

– Я хочу откатать лучше, чем в прошлом сезоне, потому что в прошлый раз все было не так. Думаю, должно получиться, я себя настрою, что все получится.

– У вас будет еще одна открытая тренировка. Ждешь?

– Я не знаю, буду ли там выступать. Если буду, то буду безумно рада принять участие в открытой тренировке, – ответила Принева.