Завершившая карьеру фигуристка Ангелина Палагина рассказала, как ее бил тренер.

«Я занималась с разными тренерами. Например, Алексей Василевский и Юлия Лавренчук правда хорошие тренеры, многому меня научили. И тройные начали хорошо получаться, каскад 3-3 впервые исполнила, попытки тройного акселя были. В итоге позже по ходу карьеры я его на тренировках запрыгала. Не могу подтвердить слухи про их жестокость.

Сергей Дмитриевич [Давыдов ] — очень классный тренер. Он очень понимающий и... смешной. Максимально располагает к себе, хорошо шутит, в общем. Хочется работать, хоть и тяжело.

Но в моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил. Ругались, конечно. Я в такой группе пробыла недолго. Рассказала маме — меня сразу оттуда забрали.

После него было очень тяжело переходить к другим. Психологически страшно, что все повторится. Не хотелось жить в такой среде. С другой стороны, если поставить себя на место тренера — честно, учить без крика детей невозможно, мне кажется. Иногда это объяснимо», — сказала 16-летняя Палагина.