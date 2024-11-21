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Палагина о том, почему представляла Тульскую область: «В Москве меня не хотели выпускать соревноваться. Догадок о причинах у меня нет до сих пор»

Фигуристка Палагина рассказала, что ее не выпускали на соревнования в Москве.

Ангелина Палагина тренировалась у Сергея Давыдова. Она заняла 8-е и 7-е места на этапах Гран-при России в сезоне-2023/24.

«Я из Москвы. Почему представляла Тульскую область? Друг занимался в Туле, меня позвали представлять этот регион, потому что в Москве меня не хотели выпускать соревноваться, пускали всех, кроме меня. Мы с тренером решили, что сменим регион. С 2020 года, если не ошибаюсь, я каталась за Тулу.

Мне озвучивали все возможные варианты событий, кроме того, чтобы выпустить меня на соревнования. Даже не отправляли на отбор. Говорили: «Не попадаешь на Россию, вот мы тебя на соревнования и не выпускаем». А как я отберусь на Россию, если мне в Москве не давали выступать?

На чемпионат Москвы попадают через отбор в школе. В ЦСКА, например, много хороших спортсменов, они отбираются у себя внутри. Я тогда каталась в «Снежкоме». Спрашивала у тренеров, мне отвечали: «Да, да, хорошо, отправим». И в последний момент говорили – ой, заявка не принята, по возрасту не проходишь, документы не соответствуют. Всегда менялись объяснения.

Честно – догадок о причинах у меня нет до сих пор, потому что даже на тот момент я прыгала и каталась не так плохо, чтобы не допускать меня до отбора. Но... отправляли других ребят из моей школы», – сказала Палагина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
Ангелина Палагина
женское катание
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