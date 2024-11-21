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Палагина о завершении карьеры: «Было очень много травм, постоянное хождение по врачам. Просто уже устала»

Фигуристка Ангелина Палагина рассказала, почему завершила карьеру.

Палагина тренировалась у Сергея Давыдова. Она заняла 8-е и 7-е места на этапах Гран-при России в сезоне-2023/24.

«Было очень много травм. Почти каждый месяц, все разное, постоянное хождение по врачам. Просто уже устала. Даже сейчас все болит. (Улыбается.) До сих пор лечу. На соревнования выходила на обезболах, такое бывало, конечно.

Причем я уже давно не тренируюсь. Два года назад ломала стопу, она до сих пор напоминает о себе. Тогда я смотрела на Алену Косторную и думала: «Сто процентов еще что-то ждет, я же восстановлюсь, все будет хорошо, я что-то смогу!» Но с каждым месяцем становилось все больнее, тяжелее – плюс рост.

Меня перегрузили? Я больше отношу это к невезению. Я всегда делала все по советам врачей, по правилам, меня не перенапрягали. Есть девочки, которые с дупеля убиваются так, что глаза зажмуриваешь.

У меня травмы были не обязательно из-за прыжков. Я как-то раз сломала два пальца на ноге со смещением – спасибо, что на левой, с правой прыгала, – потому что ударилась об угол в квартире. Две недели ничего не прыгала с левой ноги.

Внутренняя борьба во мне, заканчивать или нет, кажется, идет до сих пор. Смотрю этапы Гран-при – друзья там соревнуются, и мысли: «Могла же там выступать!» Вроде и тяжело, а вроде и хочется. Но я навсегда запомнила фразу Евгении Медведевой: «Если что-то случилось, значит, так должно быть», – сказала Палагина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
женское катание
Ангелина Палагина
травмы
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