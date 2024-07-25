Валиева об отце: «Сегодня появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь. Хотела бы напомнить, как сильно люблю маму – только она воспитывала меня»

Камила Валиева прокомментировала интервью своего отца Валерия Рамазанова.

«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь.

В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы 🙏

Только она моя настоящая и любимая семья ♥️», – написала фигуристка.

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