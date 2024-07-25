Валиева об отце: «Сегодня появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь. Хотела бы напомнить, как сильно люблю маму – только она воспитывала меня»
Камила Валиева прокомментировала интервью своего отца Валерия Рамазанова.
«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь.
В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы 🙏
Только она моя настоящая и любимая семья ♥️», – написала фигуристка.
Во вторых, представьте ситуацию, вы не видели отца 10 лет и тут он внезапно объявляется, раздаёт интервью, где говорит : " вот дочка в меня пошла, у нас с ней планы" Ваша реакция?!
Отец явно хотел начать общения, но не с того начал, неправильную тактику выбрал...
Ну тогда, собственно, все ясно
Потом был отчим, сын того самого "дедушки". И его (дедушку) можно было видеть на видео ФАН-сектора с встречаний в в аэропортах в 2021-м году.
Он за эти 10 лет сколько раз был на тренировках у Камилы, знает папаша с кем дружит его дочь, чем она помимо ФК увлекается? А туда же интервью раздавать. К сожалению печальный пример в России, а не исключение.
плохо когда дети становятся предметом спекуляции и торга родителей и их отношений между собой ..
Равиль- Валерий решил зайти через места общего пользования.
Результаты- почти идентичные.
Правда любопытно, если можно.