Валиева об отце: «Сегодня появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь. Хотела бы напомнить, как сильно люблю маму – только она воспитывала меня»

Теги сборная России светская хроника фото женское катание соцсети Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева прокомментировала интервью своего отца Валерия Рамазанова.

«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь.

В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы 🙏

Только она моя настоящая и любимая семья ♥️», – написала фигуристка.

«Не виделись 10 лет». Объявился отец Камилы Валиевой

65 комментариев
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Ох уж эти горе папаши, которые детей воспитывать и содержать не хотят, зато тут как тут при возможности «сверкнуть» дать интервью про знаменитую дочь.
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А я могу понять, почему она это написала. У меня родители тоже в разводе, с папой я общаюсь, но рядом всегда мама. И она сильно обижается, когда папы не было на горизонте, а потом он раз и нарисовался. А я же его не выгоню, все взрослые уже. Но можно понять и сторону мам в такой ситуации. Невесть где был все эти годы, даже позвонить с поддержкой не мог, а тут уже такие интервью, планы и обнимашки на всеобщее обозрение
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Мда... Нехорошо вышло
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Ответ Александр Константинов
Ничего особенного он там не сказал.
Сказал предостаточно для внезапно всплывшего персонажа.
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Ответ Мурманчанин37
Мда... Нехорошо вышло
Да сразу было понятно, что персонаж решил словить немного славы на известной дочери, при том что сам он к её воспитанию отношения не имел.
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Нарисовавшийся папаша явно много лишнего наболтал в интервью.
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Ответ TheWitcher
Как-то очень вовремя всплыл в инфополе блудный папа – воин-герой. Именно в день оглашения решения по нашей апелляции по медалям командника. Так батя настоящий или нет? А то «интервью якобы обо мне и моих планах», «только мама моя настоящая и любимая семья»… Как-то мутно всё опять в истории Камилы.
Ну во-первых, про этого отца ещё в феврале журналисты расскопали информацию, много где эта инфа была. Так что это не секрет был)
Во вторых, представьте ситуацию, вы не видели отца 10 лет и тут он внезапно объявляется, раздаёт интервью, где говорит : " вот дочка в меня пошла, у нас с ней планы" Ваша реакция?!
Отец явно хотел начать общения, но не с того начал, неправильную тактику выбрал...
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Как то цирк напоминает все это(
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Чума, так это его вью не было санкционировано Ками и ее мамой?!
Ну тогда, собственно, все ясно
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Молодец Камила! Воспитывала её мама, она и есть настоящая семья!
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Ответ Katerina Sunny
Нарисовавшийся папаша явно много лишнего наболтал в интервью.
От интервью веет алкоголем. Многолетним. И от фото, кстати, тоже.
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Ответ Кокич
Отец алименты хоть платил?
Видимо нет - во времена Москвича тренеры говорили что мама работала на нескольких работах и не всегда могла её забрать. И тогда тренеры провожали Камилу до снимаемой около катка квартиры.
Потом был отчим, сын того самого "дедушки". И его (дедушку) можно было видеть на видео ФАН-сектора с встречаний в в аэропортах в 2021-м году.
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Офигеть, на всех почти фото мама Камилы выглядит лет на 25 максимум… Раньше видеть не приходилось фотографий, так что для меня прямо открытие. Абсолютно как две подружки почти на всех кадрах коллажа..
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Да на самом деле все понятно. Папаша ушел, дай Бог, если платил алименты, а с ребенком не виделся. Обязанности свои отцовские не выполнял, а тут дочь знаменитой стала.
Он за эти 10 лет сколько раз был на тренировках у Камилы, знает папаша с кем дружит его дочь, чем она помимо ФК увлекается? А туда же интервью раздавать. К сожалению печальный пример в России, а не исключение.
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Скоро уже свою семью пора будет создавать. И уж постараться сохранить её в полном составе, чтобы твои дети не выбирали между мамой и папой.
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Ну вот папа уже и не такой папа))
плохо когда дети становятся предметом спекуляции и торга родителей и их отношений между собой ..
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Ответ kovfun-barrios
Ахах. Смешно. Тем, у кого есть глаза, а также интеллект, достаточно посмотреть на состояние кожи на шее (эта та зона, которую не трогают ни пластические хирурги, ни кто-то ещё, не делают туда уколы ботокса и прочей дряни, да и сами женщины особо за ней не ухаживают в этой зоне в течение своей жизни. Ну и конечно же для этого существуют фильтры, чтобы улучшить свою внешность, а ещё граф редакторы (включая примитивные) и даже нейросети появились. И да, есть ещё 2 проблемные зоны, одна из них известна всем женщинам, под кодовым названием "апельсиновая корка, а вторая - кисти рук (область, которую "омолодить" также почти невозможно, как и шею).
И шею, и кисти рук сейчас прекрасно омолаживают. И локти, и все, что хотите) В шею колют тоже самое, что и в лицо, и это не ботокс)
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Ответ Lerochka
Ну может как то надо было решить эти вопросы без участия СМИ? И как то договорится с папулей, что без интервью обошелся
Зная о привычке спорца дербанить горячие интервью на десятки постов, Камила совершено правильно высказала свое отношение к делу. Потому что папаня на несколько дней окажется в центре событий и разгребать его говорильню потом придется гораздо дольше.
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Ответ Kontiolahti
Офигеть, на всех почти фото мама Камилы выглядит лет на 25 максимум… Раньше видеть не приходилось фотографий, так что для меня прямо открытие. Абсолютно как две подружки почти на всех кадрах коллажа..
Мама очень молодо выглядит
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Ответ Lerochka
Ну может как то надо было решить эти вопросы без участия СМИ? И как то договорится с папулей, что без интервью обошелся
Может он думал что просто в газете местной напечатают, а это вдруг разлетелось по всему интернету за 1 день))
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Ответ Viktoria dek
Ну во-первых, про этого отца ещё в феврале журналисты расскопали информацию, много где эта инфа была. Так что это не секрет был) Во вторых, представьте ситуацию, вы не видели отца 10 лет и тут он внезапно объявляется, раздаёт интервью, где говорит : " вот дочка в меня пошла, у нас с ней планы" Ваша реакция?! Отец явно хотел начать общения, но не с того начал, неправильную тактику выбрал...
Ну, для вас не секрет, а я впервые узнал. О каких журналистах вы речь ведёте? Стране через главные спортивные медиа папа Камилы был представлен только сейчас.
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Да уж, как тривиально. И "доча вся в меня характером" и "все прокаты смотрел"... Где ты был в жизни ребенка? Участвовал ли, помогал ли? А то, нарисовался спустя 10 лет и "это моя доча!". Не заслуживают такие отцы любви детей.
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Ответ Александр Шульгин
Да папаня лоханулся и думаю даже не созла
С алкоголю, обсудил дочь с "хорошим человеком".
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Ответ Viktoria dek
Ну во-первых, про этого отца ещё в феврале журналисты расскопали информацию, много где эта инфа была. Так что это не секрет был) Во вторых, представьте ситуацию, вы не видели отца 10 лет и тут он внезапно объявляется, раздаёт интервью, где говорит : " вот дочка в меня пошла, у нас с ней планы" Ваша реакция?! Отец явно хотел начать общения, но не с того начал, неправильную тактику выбрал...
Папаша Липницкий тоже нарисовался перед дочерью после олимпиады, но был отправлен туда, откуда пришел еще до того, как журналюхи прознали о ситуации.
Равиль- Валерий решил зайти через места общего пользования.
Результаты- почти идентичные.
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Ответ Александр Шульгин
Не люблю Валиеву из за ситуации с допингом. Но что то ее жалко стало. Неприятная ситуация. Тут Валиевой можно пожелать только выдержки и не обращать внимание на вновь образовавшихся родственников.
А можно вопрос, вот правда интересно. Нелюбовь к Валиевой из-за допинга чем вызвана: Вы думаете, у них там сговор, она знала, что принимает. А виновата в том, что не сдала?
Правда любопытно, если можно.
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Ответ Аленка_76
Инста не работаем уже
Ооо, а вот почему спорт удалил этот коммент мой, это уже интересно.
+3
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Отец алименты хоть платил?
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Ответ Александр Константинов
Скоро уже свою семью пора будет создавать. И уж постараться сохранить её в полном составе, чтобы твои дети не выбирали между мамой и папой.
Это обязанность обоих родителей, а не только мама должна постараться, чтобы детям не нужно было выбирать.
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Ответ kovfun-barrios
Ахах. Смешно. Тем, у кого есть глаза, а также интеллект, достаточно посмотреть на состояние кожи на шее (эта та зона, которую не трогают ни пластические хирурги, ни кто-то ещё, не делают туда уколы ботокса и прочей дряни, да и сами женщины особо за ней не ухаживают в этой зоне в течение своей жизни. Ну и конечно же для этого существуют фильтры, чтобы улучшить свою внешность, а ещё граф редакторы (включая примитивные) и даже нейросети появились. И да, есть ещё 2 проблемные зоны, одна из них известна всем женщинам, под кодовым названием "апельсиновая корка, а вторая - кисти рук (область, которую "омолодить" также почти невозможно, как и шею).
И шею, и кисти рук сейчас прекрасно омолаживают. И даже локти, и все, что хотите) В шею колют тоже самое, что и в лицо, и это не ботокс)
+2
0
+2
На словах папаши «я так переживал во время олимпиады, что даже не стал ей звонить» в принципе все было понятно…
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