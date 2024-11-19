Гран-при России. «Невский лед». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Сабада и Астахов выступят с короткими программами
20 ноября пары на юниорском Гран-при в Петербурге покажут короткие программы.
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, Санкт-Петербург
«Невский лед»
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Кира Доможирова – Илья Вегера
Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов
Варвара Илюшко – Роман Орлов
Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
София Диана Касинс – Александр Брегей
Мария Липнягова – Егор Дмитриев
Евгения Лоскутова – Валерий Назаров
Ольга Сабада – Павел Астахов
Дарья Самохвалова – Роман Романычев
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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