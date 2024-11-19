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Гран-при России. «Невский лед». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Сабада и Астахов выступят с короткими программами

20 ноября пары на юниорском Гран-при в Петербурге покажут короткие программы.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, Санкт-Петербург

«Невский лед»

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Кира Доможирова – Илья Вегера

Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов

Варвара Илюшко – Роман Орлов

Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

София Диана Касинс – Александр Брегей

Мария Липнягова – Егор Дмитриев

Евгения Лоскутова – Валерий Назаров

Ольга Сабада – Павел Астахов

Дарья Самохвалова – Роман Романычев

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок выступлений станет известен позже.

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Невский лед
результаты
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logoсборная России
пары
Валерий Назаров
Кира Доможирова
Роман Орлов
Анастасия Егорова
Евгения Лоскутова
Александр Брегей
Дарья Самохвалова
Роман Романычев
Мария Липнягова
Егор Дмитриев
Ольга Сабада
Илья Вегера
София Диана Касинс
Дмитрий Родионов
Варвара Илюшко
Альбина Камалдинова
Павел Астахов
Дмитрий Сухов
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