Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Ковязина и Мохов, Лоскутова и Назаров выступят с короткими программами
13 ноября на юниорском Гран-при России пройдут короткие программы спортивных пар.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров
5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:45 по московскому времени (13 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Старт-лист
Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков
Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов
Софья Звездина – Дмитрий Шеремет
Варвара Илюшко – Роман Орлов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Евгения Лоскутова – Валерий Назаров
Ольга Сабада – Павел Астахов
Дарья Самохвалова – Роман Романычев
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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