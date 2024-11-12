  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Ковязина и Мохов, Лоскутова и Назаров выступят с короткими программами
4

Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Ковязина и Мохов, Лоскутова и Назаров выступят с короткими программами

13 ноября на юниорском Гран-при России пройдут короткие программы спортивных пар.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:45 по московскому времени (13 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Старт-лист

Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков

Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев

Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов

Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

Варвара Илюшко – Роман Орлов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Евгения Лоскутова – Валерий Назаров

Ольга Сабада – Павел Астахов

Дарья Самохвалова – Роман Романычев

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно позже.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
результаты
пары
Павел Астахов
logoСерия Гран-при России
Анастасия Егорова
Валерий Назаров
Евгения Лоскутова
Дарья Самохвалова
Дмитрий Шеремет
Петр Шаровиков
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
Дмитрий Сухов
Анастасия Высоцкая
Федор Пожидаев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Базылюк, Костылева, Плескачева, Лукашова, Федотов и Сарновский выступят на пятом этапе юниорского Гран-при России в Москве
4510 ноября, 08:44
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Щербинина и Петров победили, Москалева и Родзянов – 2-е, Двинина и Потапов – 3-и
247 ноября, 10:30
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Щербинина и Петров лидируют после короткой программы, Шегай и Шадерков – 2-е, Москалева и Родзянов – 3-и
316 ноября, 14:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Меган Дюамель: «Я не смотрю российские соревнования и не слежу ни за одним российским фигуристом»
2 минуты назад
Tallinn Trophy. Самоделкина, Пинзарроне, Тальегард, Серна, Степченко выступят в короткими программами
889 минут назадLive
Загитова о занятиях в свободное время: «Читаю книги, хожу на восстанавливающие процедуры»
1022 минуты назад
Загитова о спортивных навыках, полезных в жизни: «Могу закрыть ногой багажник и из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя за рулем»
3034 минуты назад
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Григорьева и Артющенко, Дрожжина и Тельнов, Горшенина и Макаров покажут ритм-танцы
сегодня, 15:40
Медведева о шоу: «Программа построена на моей биографии. Можно сказать, что я подвожу итоги, и это шоу – мой подарок на день рождения»
42сегодня, 14:34
Худайбердиева о тренерах в детстве: «Сколько было шалопаев, на которых тратили деньги мои родители! Я сменила очень много групп»
12сегодня, 14:25
Дмитрий Губерниев: «Медведева и Щербакова – умницы, прекрасно комментируют. Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды Загитовой, но они стараются»
74сегодня, 13:55
Дробязко и Ванагас ждут ребенка
64сегодня, 12:51
Суд в Вильнюсе начал рассматривать жалобу Дробязко на лишение ее гражданства Литвы
42сегодня, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
1210 ноября, 09:29
Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
309 ноября, 13:22
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
9 ноября, 12:03
«Наши внутренние ощущения весьма спорные». Миронова и Устенко после ритм-танца
29 ноября, 10:05
«Мы рады приезжать на Гран-при Японии. Для всех фигуристов это маленький праздник». Чок и Бейтс о победе в танцах
19 ноября, 08:38
Эдуард Карартынян: «Результат соревнований не порадовал. Хотел побороться за самые высокие места, не удалось»
18 ноября, 13:55
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
8 ноября, 13:52
Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
128 ноября, 09:10Фото