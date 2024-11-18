Даниэль Грассль: «Мы с Петросян подружились во время тренировок в России. Мы часто дурачились – например, кидались снежками, когда Тутберидзе отворачивалась»

Даниэль Грассль рассказал о дружбе с российской фигуристкой Аделией Петросян.

Грассль - серебряный призер чемпионата Европы 2022 года из Италии. В 2023-м он приезжал в Россию на тренировки с группой Этери Тутберидзе.

– Поддерживаешь ли ты отношения с людьми из твоего прошлого – тренерами или фигуристами?

– Мы виделись в Астане с Этери, мы приезжали туда на Мемориал Дениса Тена. С Никой Эгадзе мы по-прежнему хорошие друзья. Еще я с большой теплотой вспоминаю Аделию Петросян – мы подружились во время моих тренировок в России.

Когда я уезжал из Москвы, она была чуть ли не единственная, кто написал мне что-то хорошее и поддержал. Я ужасно благодарен ей за все те слова, которые она тогда для меня нашла.

Она очень веселая и добрая девушка, мы часто дурачились вместе на тренировках – например, кидались друг в друга снежками, когда Этери отворачивалась. Мне она очень нравится, и могу сказать, что сейчас это сильнейшая российская фигуристка, – рассказал Грассль в интервью Sports.

Интервью итальянца, который уехал от Тутберидзе с допинг-залетом и вернулся спустя год