Дарья Садкова: «Глупейшая ошибка на лутце не может не портить впечатление от программы. Нам говорят – лучше упасть, чем сделать бабочку»

Дарья Садкова считает, что ей нужно больше работать, чтобы не было «бабочек».

Садкова заняла второе место на этапе Гран-при России в Москве. В произвольной она прыгнула два четверных тулупа, но сделала только одинарный лутц вместо тройного в каскаде.

«Эти соревнования лучше, чем предыдущие в Казани. Вчера была достаточно хорошая короткая программа, сегодня удалось чисто сделать два четверных тулупа, но глупейшая ошибка на лутце не может не портить впечатление от программы.

Нам говорят – лучше упасть, чем сделать бабочку. Сегодня такая ошибка проскочила. Значит, нужно работать больше, чтобы показать на чемпионате России лучший результат.

Видела реакцию Анны Щербаковой после проката на повторе, это очень мило было наблюдать за тем, как она переживала за меня. Мы с Аней достаточно хорошо общаемся, но между короткой и произвольной программами не пересекались.

Я была в своих мыслях, Аня тоже устала – она комментирует. Приятно, что она болеет. В Казани очень переживала за короткую программу, думаю, по взгляду было видно, что чистого проката не будет», – сказала фигуристка.