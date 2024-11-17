Елена Вайцеховская: «Можно восхищаться катанием Фроловой, но женское катание без тройного акселя и каскада во второй половине странно воспринимать всерьез»
«До окончания серии Гран-при России остается еще один (с сегодняшним хвостиком) этап, и уже понятно, что на чемпионате страны нас ждет совершенно немыслимое рубилово как у мужчин, так и в танцах. В парах, понятное дело, тоже, но там все сведено к уровню дуэли, которую так или иначе мы наблюдаем уже не первый год с переменным чемпионством то одного дуэта, то другого.
Иначе говоря, интрига в парном катании не нова и уж точно не тянет на сюжет блокбастера. А вот у парней и танцоров – вполне.
И можно начинать делать ставки: вернется к следующему сезону подобная конкуренция в женскую одиночку или нет. Мне кажется, что нет, но это не означает «больше никогда».
Хотя сейчас я воздержалась бы говорить о конкуренции в принципе. Можно продолжать восхищаться катанием Анны Фроловой, конечно же, но взрослое женское катание (именно взрослое) без тройного акселя и каскада во второй половине по нынешним временам воспринимать всерьез даже как-то странно», – написала журналистка в своем телеграм-канале.
Все ждали дуэль учениц Тутберидзе и Плющенко, а победило «зрелое женское»
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