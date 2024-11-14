Фигуристкам больше не нужны четверные прыжки – побеждает контент из нулевых

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Победы Анны Фроловой с каскадом 3-2 в Красноярске и Каори Сакамото с отрывом в 20 баллов в Японии – еще один повод порассуждать о том, что происходит с женским катанием.

Полина Крутихина , Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова не избежали слова «упадок» в «Чистом хвосте» , но коснулись и множества других актуальных тем – например, чем Дмитрий Алиев похож на Федора Смолова, чем Николай Угожаев не похож на Влада Дикиджи и что у Алены Костороной, взявшей паузу на два года, сегодня получается «не совсем плохо».

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Настя признается, что больше не вывозит такое количество фигурного катания

7:16 мировое женское катание без россиянок не пытается развиваться?

14:58 из-за чего критикуют Фролову? Победа над ученицей Тутберидзе, слабый контент, отсутствие риска

20:21 рассуждаем о том, что такое зрелое женское катание и почему это не комплимент

26:07 «фигуристы пытаются продать известную песню вместо своего катания»: Ваня против программ под хиты

33:20 Дикиджи или Угожаев? Сравниваем постановки, перспективы и даже чувство юмора

40:15 когда вернется тот Алиев, который выигрывал чемпионат Европы?

45:50 «квады, письма, два ствола»: выбираем лучшего Онегина

49:18 спорим о японской харизме в фигурном катании: похож ли стиль Уно, Ханю и Кагиямы?

58:21 почему Грассля отменили иностранные фанаты? Полина почитала комментарии

1:03:50 «меньше Алены в фигурном катании – это проблема»: что мы теряем с приостановкой Косторной и Куницы?

1:09:30 Худайбердиевой и Базину поставили программы лучше, чем Степановой и Букину?

Все ждали дуэль учениц Тутберидзе и Плющенко, а победило «зрелое женское»

«Высокий, красивый, худой – пазлы сошлись». Новичок сезона разгромил звезд модным номером

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .