Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»

Итальянская фигуристка Гутманн поделилась эмоциями после бронзы на Гран-при.

Сегодня Лара Наки Гутманн заняла третье место на этапе Гран-при в Финляндии (198,49 балла). Она уступила японкам Хане Йошиде (199,46) и Рино Мацуике (199,20).

«Я так счастлива. Было очень волнительно, ведь я впервые попала в топ-3 в короткой программе и выиграла медаль на столь крупных соревнованиях.

Считаю, что сегодня все прошло здорово. Произвольная на Мемориале Дениса Тена была даже получше, но я очень довольна.

После прошлого сезона я много работала над своей психологией, а также начала заниматься с новым тренером. Думаю, отличие в том, что я стала больше верить в себя.

Я начала кататься после того, как увидела Олимпийские игры 2006 года в Турине. И, конечно, моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде [2026 года] в Милане», – отметила 22-летняя Гутманн.