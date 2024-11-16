Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
Сегодня Лара Наки Гутманн заняла третье место на этапе Гран-при в Финляндии (198,49 балла). Она уступила японкам Хане Йошиде (199,46) и Рино Мацуике (199,20).
«Я так счастлива. Было очень волнительно, ведь я впервые попала в топ-3 в короткой программе и выиграла медаль на столь крупных соревнованиях.
Считаю, что сегодня все прошло здорово. Произвольная на Мемориале Дениса Тена была даже получше, но я очень довольна.
После прошлого сезона я много работала над своей психологией, а также начала заниматься с новым тренером. Думаю, отличие в том, что я стала больше верить в себя.
Я начала кататься после того, как увидела Олимпийские игры 2006 года в Турине. И, конечно, моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде [2026 года] в Милане», – отметила 22-летняя Гутманн.
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