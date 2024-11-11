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Анна Щербакова провела мастер-класс для юных фигуристов в Омске. Она также посетит матч хоккейного «Авангарда»

Фигуристка Анна Щербакова посетила Омск.

В этом городе в декабре состоится чемпионат России по фигурному катанию. Как сообщает Om1, визит олимпийской чемпионки связан с подготовкой к соревнованиям. 

Также Щербакова провела мастер-класс для юных спортсменов в ледовом дворце имени Евгения Шастина, а вечером поддержит хоккейный клуб «Авангард» на домашнем матче против СКА. 

«Я очень рада, что мне предложили стать амбассадором Ростелеком – чемпионата России, потому что для меня это особый старт, трижды я его выигрывала, и турнир навсегда в моей памяти, поэтому я без раздумий согласилась представлять его.

А еще чемпионат будет проходить в Омске в G-Drive Арене, которая просто невероятная и космическая, я сама там выступала. Омская арена одна из самых современных, что я видела», – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Om1
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