Анна Щербакова провела мастер-класс для юных фигуристов в Омске. Она также посетит матч хоккейного «Авангарда»
В этом городе в декабре состоится чемпионат России по фигурному катанию. Как сообщает Om1, визит олимпийской чемпионки связан с подготовкой к соревнованиям.
Также Щербакова провела мастер-класс для юных спортсменов в ледовом дворце имени Евгения Шастина, а вечером поддержит хоккейный клуб «Авангард» на домашнем матче против СКА.
«Я очень рада, что мне предложили стать амбассадором Ростелеком – чемпионата России, потому что для меня это особый старт, трижды я его выигрывала, и турнир навсегда в моей памяти, поэтому я без раздумий согласилась представлять его.
А еще чемпионат будет проходить в Омске в G-Drive Арене, которая просто невероятная и космическая, я сама там выступала. Омская арена одна из самых современных, что я видела», – сказала фигуристка.
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