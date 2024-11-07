Илья Авербух: «Фигурное катание в России достаточно доступно. Недешевый вид спорта, но есть много базовых школ, где могут найти талантливых детей»

Илья Авербух назвал фигурное катание недешевым, но доступным видом спорта.

«Мне кажется, фигурное катание в России достаточно доступно. Это, конечно, недешевый вид спорта, потому что требует от родителей трат на дополнительные занятия. Но есть много базовых школ, где могут найти талантливых детей. Знаю, многим талантам различные школы помогают.

Фигурное катание – вид спорта, который требует подключения родителей в любом случае. Но если базово тренироваться, то талантливый ребенок может получить субсидии и так далее.

В основном деньги тратятся на тренеров, потому что дополнительные занятия, так называемые подкатки, стоят в среднем за урок от 2,5 до 5 тысяч рублей за час занятия. Это, конечно, недешевое удовольствие», – сказал хореограф и олимпийский призер в танцах на льду Авербух .