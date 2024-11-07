Боброва о программах Бойковой и Козловского: «По моему мнению, это две олимпийские программы. Рабочая, классная, четкая короткая и интересная, катучая, сложная произвольная»
Екатерина Боброва оценила программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
Бойкова и Козловский стали первыми на Гран-при России «Идель» в Казани.
«Мне они так понравились! Потрясающие программы! Мне нравится их короткая программа по построению — она классная, она четкая, далеко не пустая.
Там, где должно быть параллельно, делают параллельно. Где близко, там близко. Возвращаясь к парным видам, это тот случай, когда ребята чувствуют друг друга спинами — это тоже видно. У меня вообще вопросов не было.
Произвольная очень красивая. Не знаю, что будет в следующем году, но, по моему мнению, это две олимпийские программы. Рабочая, классная, четкая короткая и интересная, катучая, сложная произвольная», — сказала Боброва.
Фигурка со странностями: второе место = последнее. Главное о Гран-при в Казани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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