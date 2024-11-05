Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»

Фигуристка Елизавета Осокина высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой.

Допинговая дисквалификация Валиевой завершится в декабре 2025 года.

– У Камилы Валиевой через год закончится дисквалификация. Ждет ли сборная ее возвращения?

– Мне кажется, ждет. Захочет ли Камила, вот это вопрос, все зависит только от нее. Если она восстановится – у нее очень хорошие прыжки, такая хореография, есть свои изюминки. Ее будут все ждать, – сказала Осокина .