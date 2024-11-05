Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»

Виктория Синицина высказалась об участии в шоу «Ледниковом период».

В новом сезоне фигуристка будет кататься в дуэте с актером Кириллом Чернышенко.

«Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за моего плотного графика, но все же решила, что мне это интересно 😌

Да, работы предстоит много, мы уже в процессе. Кирилл очень хорошо катается для человека, который никогда не катался. А будет еще лучше, потому что мы постоянно тренируемся 😄

В общем, маленькими шагами пойдем к нашей общей цели!» – написала Синицина в соцсети.

Синициной 29 лет, она чемпионка мира 2021 года в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым.