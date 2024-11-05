Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
Виктория Синицина высказалась об участии в шоу «Ледниковом период».
В новом сезоне фигуристка будет кататься в дуэте с актером Кириллом Чернышенко.
«Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за моего плотного графика, но все же решила, что мне это интересно 😌
Да, работы предстоит много, мы уже в процессе. Кирилл очень хорошо катается для человека, который никогда не катался. А будет еще лучше, потому что мы постоянно тренируемся 😄
В общем, маленькими шагами пойдем к нашей общей цели!» – написала Синицина в соцсети.
Синициной 29 лет, она чемпионка мира 2021 года в танцах на льду вместе с Никитой Кацалаповым.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Виктории Синициной
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