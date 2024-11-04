Евгения Медведева: «В 14 лет я была скелетом. Слышала в свой адрес – поролон подложи себе, ты девочка или кто, что у тебя сисек нет?»

Евгения Медведева порассуждала о сексуализации спорта.

– Тебя домогались когда-нибудь? Или это прям совсем личное?

– Вот жести не было, но я всегда говорю, что фигурное катание – это особенный вид спорта.

– Можешь привести конкретные примеры, с чем сталкивалась лично ты?

– Много таких моментов было, но, наверное, в нашем виде спорта это считается нормой. И лично я никогда резко не воспринимала какие-то такие фразы и обсуждения в свой адрес, потому что я примерно понимала, что к чему. Не то чтобы это как-то меня сильно травмировало, просто как бы буду говорить факты.

То есть я худенькая, стройная, и в 14 лет я была вообще скелетом. Сказать, например, спортсменке в 14 лет, что нужно подложить ей поролон, потому что у нее сисек нет – чем мы компоненты, вторую оценку будем зарабатывать? Ну да, в свой адрес слышала, что как бы поролон подложи себе, ты девочка или кто? Что у тебя сисек нет? Ну и иже с ними. Вот что-то похожее постоянно было.

– А какие-то знаки внимания, домогательства, вот что-то такое было?

– В моем случае домогательств не было. Знаков внимания тоже.

– Но ты видела что-то подобное или, может, какие-то истории?

– Глазами своими нет, не видела, честно.

– Но это частая вещь или нет?

– Мне кажется, в фигурном катании все-таки у нас держится дистанция, держится какая-то субординация, потому что ни своими глазами не видела, ни ко мне не было никаких таких действий. Только вот словесное такое, условно, во благо дела, да, что подложи поролон, будут компоненты выше, да, но вот такое, – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.