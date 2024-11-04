Медведева о религии: «Я всегда говорила с Богом, на всех выступлениях. Живу с пониманием того, что свыше кто-то или что-то есть, он или оно со мной»

Евгения Медведева рассказала об отношении к религии.

«Я выросла в семье, где у меня мама неверующая, а бабушка очень религиозная была. Наверное, это старая закалка моей бабушки покойной. Ну, это вот – каждое воскресенье сходить в церковь, обязательно перед выступлениями тоже в храм к батюшке, обязательно ладанки, крестики, чем только меня не обкладывали.

Я часто слышала эту фразу по жизни в детстве, что «Жень, не делай этого, побойся Бога». Я в какой-то момент действительно начала бояться. Я крещеная, я не ношу сейчас крестик, я ищу свое. Я хочу быть религиозной, но для этого мне нужно время.

Я хочу понять, что для меня будет значить вера и как я буду ей следовать. То есть я сейчас живу с пониманием того, что пока что у меня не устоявшееся мнение по поводу религии.

Стараюсь просто наслушаться, насмотреться и сформировать какое-то свое впечатление о религии. Наверное, я больше про православие, конечно же. Но для этого мне нужно еще несколько лет, для того, чтобы точно быть уверенной, что да или нет.

Я всегда говорила с Богом. И это видно, мне кажется, на всех выступлениях, которые можно найти. Все чемпионаты мира, Европы, финалы Гран-при, чемпионаты России, Олимпийские игры. На Олимпийских играх перед короткой я прям встаю, тишина, закрываю глаза, у меня там начальная поза с закрытыми глазами, и вот с Богом. И поехали.

Я верю, верю в то, что Бог со мной, но не хочу, наверное, уходить вот в эти вот суждения, что вот Бог все видит, бойся Бога, Бог тебя накажет.

И столько всего этого слышала в жизни своей, что я просто сейчас живу с пониманием того, что свыше кто-то или что-то есть, он или оно со мной, и пока что мне этого достаточно, и я насматриваюсь просто, чтобы определить конечный для себя образ того, во что я верю», – сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.