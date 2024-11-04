Медведева о том, почему ее отчислили из МГУ: «Потому что я туда не ходила. Это изначально был бред»

Евгения Медведева рассказала, почему ее отчислили из МГУ.

– Три года назад ты поступила в МГУ, в высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Но через два года ты была отчислена. Причем с таким мини-медиаскандалом. Ты тогда заявила: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок моего интервью, решили не предоставлять мне материалы для учебы, хотя за все было уплачено». Объясни, почему все-таки тебя отчислили?

– Потому что я туда не ходила. Я не хотела и не ходила.

– Скучно было?

– Нет, мне было не скучно. Как вообще началось мое обучение? Я была на долгосрочных гастролях в Сочи, катали мы тогда спектакль «Анна Каренина». В Сочи в первой половине дня делать было нечего, и я почувствовала, что мой мозг требует какого-то развития, каких-то новых навыков. Начала читать, поглощать информацию со страшной греческой силой.

И тут мне вдруг параллельно приходит предложение – а Женя случайно не хочет ли поступить в МГУ? Думаю, раз мозг требует, пора бы уже в жизни чему-то поучиться, посидеть за книжками, за учебниками. Давайте попробуем.

Возвращаюсь с гастролей, приезжаю в МГУ. Говорю: вы же понимаете, кому вы предлагаете учиться? Вы же понимаете, что я ежедневно приходить не смогу. Возможны ли какие-то альтернативные варианты?

– То есть они сами предложили поступить. А им это зачем нужно было – для пиара какого-то?

– Насколько я знаю, этот факультет довольно-таки свежий.

– А, он новый. Им нужно было, чтобы о нем заговорили.

– Я подумала: ну ладно, хорошо. Управление, значит, где-то рядом с продюсированием. Ну, погнали. Интересно. Информация, связи, общение. Но я четко поставила границу, что каждый день на парах присутствовать не смогу. Возможно, я буду где-то пропадать, выпадать. И дайте мне тогда возможность где-то там учиться, нагонять, давайте постараемся друг для друга быть гибкими.

«Да, конечно, мы понимаем, кому мы предлагаем». Здорово. Вот столько-то стоит обучение. Взнос внесла, и они говорят: вот с осени начинается обучение, только пройдите тест на английский язык. Я там попала в самую сильную группу.

Началась осень – материалов нет. Я говорю: знаете, сейчас и съемки, и ледовые шоу, я вас предупреждала, что не могу совсем. «Мы все пришлем». Не присылают. Я говорю – можно хотя бы список литературы, что мне почитать? «У нас нет списка литературы».

Можно тогда номера телефонов преподавателей, чтобы я лично с ними общалась? Я понимаю, что это выглядит с моей стороны очень невежливо – поступила и ни разу не пришла. Игнор, мне не дали номера телефонов.

– То есть договоренность не сложилась. Ты не ходила на лекции, у тебя были прогулы, но ты сказала об этом заранее и думала, что это можно будет перевести как бы в заочную форму. Но это изначально странная договоренность – на очный факультет поступать и говорить: нет, ну я буду учиться заочно.

– Не сложилось. Потом меня спросили в интервью, как идет моя учеба в МГУ. Я сказала: ха-ха, с Божьей помощью. Выделили в желтушный заголовок, на меня наехал пресс-центр. И я такая: ну, значит, не судьба. Изначально это был бред, вот и все, – сказала фигуристка в интервью Ксении Собчак.