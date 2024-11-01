Глеб Лутфуллин: «Никогда не поменяю гражданство, я всегда за Россию. Менять федерацию ради медалей не считаю правильным»
Фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что никогда не перейдет в другую страну.
– Следишь за международными стартами? Сейчас прошли этапы Гран-при ISU в США и Канаде.
– Прокаты не смотрел, но следил за онлайн-табло.
– Думал ли ты когда-нибудь о смене спортивной федерации, чтобы попасть на международные старты?
– Никогда не поменяю гражданство. Я всегда за Россию, это связано с душевной составляющей, я рос здесь, в этой стране, тренировался здесь, и я очень благодарен за все. Поэтому хочу представлять Россию.
А менять федерацию ради медалей я не считаю правильным, думаю, когда мы вернемся на международную арену, медали и титулы у нас появятся, – сказал Лутфуллин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости