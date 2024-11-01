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Глеб Лутфуллин: «Никогда не поменяю гражданство, я всегда за Россию. Менять федерацию ради медалей не считаю правильным»

Фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что никогда не перейдет в другую страну.

– Следишь за международными стартами? Сейчас прошли этапы Гран-при ISU в США и Канаде.

– Прокаты не смотрел, но следил за онлайн-табло.

– Думал ли ты когда-нибудь о смене спортивной федерации, чтобы попасть на международные старты?

– Никогда не поменяю гражданство. Я всегда за Россию, это связано с душевной составляющей, я рос здесь, в этой стране, тренировался здесь, и я очень благодарен за все. Поэтому хочу представлять Россию.

А менять федерацию ради медалей я не считаю правильным, думаю, когда мы вернемся на международную арену, медали и титулы у нас появятся, – сказал Лутфуллин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
мужское катание
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