Глеб Лутфуллин: «Никогда не поменяю гражданство, я всегда за Россию. Менять федерацию ради медалей не считаю правильным»

Фигурист Глеб Лутфуллин заявил, что никогда не перейдет в другую страну.

– Следишь за международными стартами? Сейчас прошли этапы Гран-при ISU в США и Канаде.

– Прокаты не смотрел, но следил за онлайн-табло.

– Думал ли ты когда-нибудь о смене спортивной федерации, чтобы попасть на международные старты?

– Никогда не поменяю гражданство. Я всегда за Россию, это связано с душевной составляющей, я рос здесь, в этой стране, тренировался здесь, и я очень благодарен за все. Поэтому хочу представлять Россию.

А менять федерацию ради медалей я не считаю правильным, думаю, когда мы вернемся на международную арену, медали и титулы у нас появятся, – сказал Лутфуллин.