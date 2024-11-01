Эмбер Гленн: «Ожидала, что мой результат будет примерно 74-75 баллов. Поэтому была в восторге, когда увидела оценки»

Эмбер Гленн прокомментировала победу в короткой программе на Гран-при Франции.

Американская фигуристка получила за чистый прокат с тройным акселем 78,14 балла.

«Вау, я так счастлива. Я ожидала, что мой результат будет примерно 74-75 баллов. Поэтому была в восторге, когда увидела оценки.

Перед прокатом я посмотрела свое выступление с короткой программой на Lombardia Trophy, чтобы понять, что мне надо делать, и это настроило меня на нужный лад.

Сегодня во время тренировки я упала на акселе, чего обычно не бывает. На данный момент это мой самый стабильный прыжок.

Такое ощущение, будто я впервые выхожу на соревнования в качестве одной из фавориток. Это для меня в новинку, поэтому чувствовала себя немного нервно.

Эта программа определенно помогает мне чувствовать себя сильной и мощной. Я каталась сразу после Маи Михары, которой я восхищаюсь, она прекрасная фигуристка. Раньше это заставляло меня нервничать, но теперь у меня есть уверенность в том, что я могу сделать свой контент», – сказала Гленн после проката.