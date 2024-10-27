«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках

Александр Энберт назвал фаворитов сезона в женском фигурном катании.

«Интересно наблюдать за Соней Муравьевой, у нее особенная история, борьба с акселем три с половиной, который не получался, потом стал получаться. Это спортивное преодоление, конечно, я за нее болею, рад, когда она берет новую вершину и идет вперед.

Аделия Петросян, наверное, на данный момент является фаворитом сезона, мощные элементы, мощное катание. Также мне будет интересно следить за Ксенией Синицыной», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.