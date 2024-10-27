Максим Ковтун примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Трехкратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун впервые примет участие в шоу «Народный ледниковый период».

Об этом сообщил продюсер проекта Илья Авербух. Съемки нового сезона начались 7 октября.

Ковтуну 29 лет, он завершил спортивную карьеру в 2019-м.