Максим Ковтун примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»
Трехкратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун впервые примет участие в шоу «Народный ледниковый период».
Об этом сообщил продюсер проекта Илья Авербух. Съемки нового сезона начались 7 октября.
Ковтуну 29 лет, он завершил спортивную карьеру в 2019-м.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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