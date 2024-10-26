Тарасова о сальто: «Вижу этот элемент в фигурном катании последние 50 лет»

Татьяна Тарасова оценила сально Андрея Ежлова на Гран-при России в Магнитогорске.

Софья Шевченко и Андрей Ежлов получили 74,14 балла за ритм-танец и занимают четвертое место. В прокате Ежлов сделал сальто назад.

– Очень хорошие соревнования по накалу, выступлению спортсменов, судейству. Смотрела все танцы, все хорошо, все честно.

– Можете кого‑то выделить?

– Не хочу кого‑то выделять в начале сезона, судьи это делали за меня.

– Ежлов сделал сальто. Как вам?

– Я видела. Сейчас разрешили сальто – он его и сделал. Я вижу этот элемент в фигурном катании последние 50 лет, вы столько не живете, сколько лет я видела сальто! – сказала Тарасова .